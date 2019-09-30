大陸射程最遠的洲際彈道飛彈東風-41

大陸迎接建政70周年，其中最受矚目的是在北京天安門廣場舉辦的「十一大閱兵」中展示的最新式武器裝備。根據中共中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍透露，這次閱兵是中國武裝力量全面重塑後的首次整體亮相，不僅出動陸、海、空各部隊，許多「首度面世」的新型武器裝備也將亮相。

可能首次出現在閱兵式上的武器系統包括東風-41洲際飛彈、利劍無人機方隊，殲-20戰機編隊，轟-6N戰略轟炸機將配置東風-21飛彈受閱。較受矚目的還有火箭軍及女兵方隊，至於有德國血統的99式坦克將再次露臉，新式步槍配屬受校部隊都是最受注意焦點。而新建制的火箭軍部隊也首次以方隊方式出現在閱兵上。

在這次北京大閱兵排練時被市民拍攝到可能是首次公開亮相的東風-41洲際彈道飛彈。（圖／新浪微博@林建楊_新聞）

另外，此次閱兵方隊中，首次在徒步方隊中安排了兩位女將軍受校，分別是首位女飛行師長程曉健和作戰指揮官唐冰。

大陸在2009年迎接建政60周年時，從飛機、飛彈、坦克、火砲、自動步槍，到參閱的武器裝備全為「中國製造」，可稱上是中國大陸閱兵史上「最原創的一次」，有9成新面孔，和1999年相比，被外界評論中共軍隊有了「脫胎換骨」的改變，這次又再度相隔10年時間，這次北京「十一大閱兵」更受各方注意。

閱兵排練中被北京市民拍攝到將首次亮相的超高音速的無人偵察機「無偵-8」。（圖／鼎盛軍事）

當時1999年閱兵時，中共空軍最先進的戰機是從俄羅斯購買的Su-27戰機，也是唯一一款達到世界先進水準的第3代戰機；而2009年閱兵中展示了殲-10、殲-11等國產第3代飛機作為空軍的主力；而今年閱兵則將展示殲-20、直-20、運-20等大陸最新型自行研發戰機。除殲-20編隊飛行是空中的亮點外，已服役的殲-16重型戰機也在受校之列，和美製黑鷹直升機相仿的直-20則是款通用直升機，至於攻擊直升機直-10，也將編成「70」數字飛越天安門上空。

將首次在閱兵式中正式亮相的利劍無人攻擊機在北京進行閱兵排練。（圖／美聯社）

無人機部隊也是這一次受校的重點，包括利劍無人攻擊機、在中東戰績卓著的彩虹系列無人機，另外還有傳聞中已發展成熟的超高速音速飛行器。傳聞中的轟-20戰略轟炸機是否出現在天安門上空，則是最大的懸念。以共軍的慣例，通常是成軍之後武器系統，才會拿出來展示。但就算沒有轟-20，過去操作經驗最為豐富的轟-6k轟炸機，可能以改款之後的轟-6N型號出現在天安門上空，可能是「十一」天空中的大亮點。

這次閱兵各種武器系統中討論度最高的，當屬大陸最新的東風-41洲際彈道飛彈會不會加入閱兵的行列是最熱門的話題。上一次閱兵曾出現東風-31長程彈道飛彈，而東風-41射程超過12000公里，可在大陸本土發射攻擊地球上任何角落。由於是多彈頭及可機動發射，敵對國家很難防守，也一直被解放軍以「國之重器」來形容它的重要性。

(中時電子報)