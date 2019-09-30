八大節目《WTO姐妹會》聊台灣人奇怪特點，包含喜歡用LINE聊公事、一開口就是「不好意思」等習慣，讓外國人無法理解。主持人莎莎爆料郭彥均當初拿喜帖給她時，名字竟全部寫錯，郭彥均急忙道歉，「我覺得要用本名比較用心，就沒寫莎莎，沒想到本名三個字都寫錯，我道歉。」

來賓小可認為紙本喜帖佔空間，表示自己屬於傳統個性會分配，郭彥均逗趣笑回，「但你穿得很不傳統耶。」讓小可爆氣，「你又不是我老公，好好聊天啦，你穿得才奇怪。」來自緬甸的新住民思思則分享，曾收到台灣朋友的LINE喜帖，當下除了覺得婚宴不正式外，也覺得自己不被重視。

莎莎（左）與郭彥均主持《WTO姐妹會》。（八大提供）

台灣被稱不停道歉的國家，國人都愛說「不好意思」超客氣，德國阿福分享住久被同化，回德國與朋友聚餐時也習慣說Sorry，令朋友疑惑，「你有什麼病呀？幹麻拿啤酒、放叉子也一直Sorry，你又沒有做錯事，你再說一次我就揍你，然後再跟你說Sorry！」郭彥均解釋，「我們是比較含蓄一點，常說不好意思、對不起、謝謝你，這也讓我們變成全世界最溫暖的國家。」

(中時 )