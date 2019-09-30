由於洪水漫過一座大城，淹沒醫院的病房，監獄囚犯被迫疏散，印度官員今天指出，豪大雨來襲，過去3天期間，造成印度北方省與比哈省至少113人死亡。

印度雨季每年通常始於6月，至9月初漸退，而如今豪大雨仍遍及印度全境，引發洪水。

官員表示，27日至今，豪雨狂襲人口密集的北方省（Uttar Pradesh）東部，造成至少93人死亡。

警員韋瑪（Santosh Verma）表示，水位不斷上漲，迫使當局遷移900名關押於東部巴利亞（Ballia）縣監獄的囚犯。

鄰省比哈省（Bihar）省會巴特納（Patna）也是遭豪大雨侵襲的重災區，市區內許多街道水深及腰，洪水流入民眾住宅、商店，甚至主要醫院的病房也泡水，在某些地區，當局調派船隻救援居民。

比哈省救災部門額外秘書夏朗（Amod Kumar Sharan）說：「降雨已停歇，但許多地方仍積水。」

印度氣象局今天發布公告說，比哈省的豪大雨極有可能趨緩，而北方省的強降雨預料本週也將漸歇。

氣象局官員本月曾表示，今年雨季的降雨很可能是6年來首度高於平均值。

(中央社)