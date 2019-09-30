中颱米塔遠離 北北基宣布明正常上班上課 21:032019/09/30 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜下午5時30分進駐災害應變中心，主持第2次工作會報。（新北市消防局提供／譚宇哲新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中颱米塔侵襲北台灣，入夜後風雨漸強，新北市長侯友宜下午5時30分進駐災害應變中心，主持第2次工作會報，並與各區公所同步視訊，晚間並與北市、基隆市府達成共識，宣布北北基明天正常上班、上課。 (中時 ) # 北北基 #颱風假 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔颱風生成 豪雨襲北北基 北巿一級淹水警戒 09:192019/09/28 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 18:212019/09/29 生活 竹科颱風假不同調 台積電正常上班、聯電休假 10:272019/09/30 財經 遭質疑放錯颱風假 柯：主要是侯友宜聯絡 13:542019/09/30 政治 他竟討厭颱風假 原因曝光網戰翻 15:032019/09/30 生活 颱風假百貨湧人潮 只營業到傍晚5點 15:112019/09/30 財經 台灣放颱風假日人羨慕嗎？網揭殘酷真相 15:582019/09/30 日常 北北基明是否續放颱風假 晚間10點前宣布 17:462019/09/30 生活 南投明天是否放颱風假 晚上8點宣布 18:092019/09/30 生活 最難放颱風假的縣市 這幾處最「風調雨順」 20:572019/09/30 社會 生活熱門新聞 不斷更新》颱風假掰了！明天北北基正常上班課 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 韓國瑜粉專竟黑韓 韓競辦驚爆是他們幹的 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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