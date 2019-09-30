中颱米塔侵襲北台灣，入夜後風雨漸強，新北市長侯友宜下午5時30分進駐災害應變中心，主持第2次工作會報，並與各區公所同步視訊，晚間並與北市、基隆市府達成共識，宣布北北基明天正常上班、上課。

(中時 )

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