宜蘭縣政府今天（30日）晚間表示，依據中央氣象局預報資料，明（1）日上午中度颱風「米塔」影響宜蘭地區程度，未達天然災害停止上班及上課之標準，宣布明日照常上班上課。

縣府表示，各機關學校如因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停班停課，通知所屬公教員工及學生，並向縣府報備。

(中時 )