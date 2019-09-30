宜蘭縣 10月1日照常上班上課 21:382019/09/30 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣政府今天（30日）晚間表示，依據中央氣象局預報資料，明（1）日上午中度颱風「米塔」影響宜蘭地區程度，未達天然災害停止上班及上課之標準，宣布明日照常上班上課。 縣府表示，各機關學校如因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停班停課，通知所屬公教員工及學生，並向縣府報備。 (中時 ) #上課 #上班 #宜蘭縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮》花蓮縣明日正常上班上課 20:402019/09/29 生活 嘉義縣、市明天正常上班上課 21:232019/09/29 生活 宜蘭縣 明天停班停課 22:282019/09/29 生活 桃園明停止上班上課 22:292019/09/29 生活 苗栗》米塔逼近未達標準 苗縣明日照常上班上課 22:112019/09/29 生活 林智堅為何決定新竹市明正常上班課 網推測是因為這地方 23:582019/09/29 政治 不斷更新》苗栗縣、新竹市晚上6時起停止上班上課 08:262019/09/30 生活 米塔強風吹 一度造成1.4萬戶停電 16:132019/09/30 財經 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 17:192019/09/30 生活 米塔颱風發威 一度2.5萬戶停電現剩4千戶待修復 18:432019/09/30 財經 生活熱門新聞 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 快進建物躲避！氣象局對北台3縣市發14級強風告警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。