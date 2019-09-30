基隆市政府於8點30分的第3次防災會議上決議，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基聯繫討論後，獲得共識，齊聲宣布1日將照常上班及上課。(吳康瑋攝)

米塔颱風要走了！基隆市政府於8點30分的第3次防災會議上決議，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基聯繫討論後，獲得共識，齊聲宣布1日將照常上班及上課。

(中時 )