該收心了！明北北基全面正常上班、上課 21:392019/09/30 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市政府於8點30分的第3次防災會議上決議，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基聯繫討論後，獲得共識，齊聲宣布1日將照常上班及上課。(吳康瑋攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府於8點30分的第3次防災會議上決議，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基聯繫討論後，獲得共識，齊聲宣布1日將照常上班及上課。(吳康瑋攝) 米塔颱風要走了！基隆市政府於8點30分的第3次防災會議上決議，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基聯繫討論後，獲得共識，齊聲宣布1日將照常上班及上課。 (中時 ) #上課 #上班 #北北基 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔颱風生成 豪雨襲北北基 北巿一級淹水警戒 09:192019/09/28 生活 北台灣僅竹市上班課 9／30全台颱風假一覽表看這裡 18:212019/09/29 生活 北北基30日停班停課 22:302019/09/29 生活 北北基宣佈30日停止上班上課 22:272019/09/29 生活 北北基明停班停課 台北慈濟醫院上午門診正常 22:492019/09/29 生活 不斷更新》苗栗縣、新竹市晚上6時起停止上班上課 08:262019/09/30 生活 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 17:192019/09/30 生活 北北基明是否續放颱風假 晚間10點前宣布 17:462019/09/30 生活 北北基明天到底放不放假？基隆市長林右昌這麼說 18:442019/09/30 生活 中颱米塔遠離 北北基宣布明正常上班上課 21:032019/09/30 生活 生活熱門新聞 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 快進建物躲避！氣象局對北台3縣市發14級強風告警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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