枸杞紅糟繼光餅、老酒雪菜蒸黃魚…，哇！這創意菜好有馬祖的味道；為拓展創新馬祖美食市場規模，稻江學院餐飲管理學系教授吳智文，以旅人的角度出發，結合馬祖料理元素，打造馬祖創意食材旅遊餐點，把老酒麵線、繼光餅華麗變身，盼藉由餐點推廣，有效連結業者間的合作機會，讓馬祖味處處飄香。
說到馬祖不禁讓人想起四鄉五島的壯麗景色，也因地理環境的先天優勢及氣候孕育，馬祖擁有豐富的自然資源。進而發展獨具特色的在地風俗民情及美食，如香味四溢的老酒麵線、紅糟飯、樸實卻越嚼越香的繼光餅及香甜酥脆的地瓜餃等。
細細挖掘之後會發現，馬祖地道美食更多的是運用在地養生植物入菜，老酒、枸杞、川七、紅糟等，這些都是具有保健用的食材。
稻江學院餐飲管理學系副主任吳智文，串聯節氣及在地食材等元素，運用枸杞、淡菜、川七等，將馬祖傳統料理故事透過色香味展現成五道料理，包括「枸杞紅糟繼光餅」、「枸杞淡菜悶絲瓜」、「日式川七天婦羅」、「老酒雪菜蒸黃魚」及「枸杞明目雞清湯」，希望藉由餐點推廣，有效連結業者間的合作機會，拓展市場規模。
(中時 )
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