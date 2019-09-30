教育部一○八年度高一歷史課本內容，媚日、舔日嚴重，不但淡化高砂義勇軍、台籍日本兵的發生過程，甚至連慰安婦也隻字未提。對此，前立委蔡正元特地在颱風天將國、高中歷史教科書看一看。讓他驚呼是「台獨政治基本教材」，內容用「胡說八道」四個字形容很恰當。

蔡正元在臉書表示，最近買了國中一年級和高中一年級新版課綱的歷史教科書，趁颱風天仔細的讀每一家出版社的版本。

他終於搞懂了，這些歷史教科書寫的不是「歷史」，是台獨編的「政治教材」。

蔡正元認為，這些歷史教科書應該正名為「台獨政治基本教材」，裡面內容用四個字形容很恰當「胡說八道」。

月初，立法院國民黨團總召曾銘宗、副書記長林奕華、立委童惠珍、立委陳宜民亦召開「新歷史教科書數典忘祖蔡英文選哪國總統？」痛斥蔡政府、教育部不僅違背教育的啟發性本旨，也違反民主的多元價值觀，為了掌權而毒害下一代，國民黨團給予最嚴厲譴責，要求總統蔡英文道歉、教育部長潘文忠下台。

(中時電子報)