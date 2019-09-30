熊熊近日參加阿達主持的節目《Game什麼東西》，她在節目中一起演短劇、開箱遊戲，短劇裡與阿達譜出浪漫告白情，粉紅泡泡滿到熊熊忍不住臉紅，甜誇阿達是暖男，氛圍曖昧到不行。

劇中阿達是萬年單身宅男，親自準備所有貼心浪漫的禮物，就為了讓熊熊開心，希望能告白成功，甚至誇下海口，如果順利把到熊熊，就要搞失蹤，甜蜜過兩人世界。為了支開宿舍正妹們，製造與熊熊獨處的機會，阿達不惜下重本，準備正妹們最愛的拼圖、遊戲，甚至大方請客看電影，這些舉動也讓熊熊說出心裡話，「你對妹妹們很好耶，真的覺得你是一個暖男。隨著時間慢慢相處發現，你是一個很值得依靠的男生，對你改觀了。」

短劇中，熊熊（右）與阿達之間的氛圍曖昧到不行。（狼谷競技台提供）

熊熊甚至疑似吃醋直問，「如果住在一起，你會像疼妹妹們一樣疼我，對吧？」阿達急回，「那當然，我甚至會更疼妳。」還拿出熊熊最喜歡的巧克力、水果，讓她驚呼「居然還記得。」阿達害羞地說：「妳說的每一句話我都記得，希望未來生活的每一天都有妳。」最後，宿舍正妹們還是煞風景成功阻擋阿達告白，讓他忍不住嘶吼，「老天爺祢是多不想要我脫單啊！我感覺都要成功了！總不能讓我自己單身一輩子吧。」荒謬劇情笑翻全場。

(中時 )