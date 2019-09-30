在日稱「Pocket Bell / PAGER」的無線通訊工具「B.B.CALL」（呼叫器、傳呼機）9月30日深夜結束服務、正式走入歷史。日本東京的電器街秋葉原29日舉行「大家的B.B.CALL葬禮」，約300人至告別式會場悼念致意。

日本無線通訊工具服務「PAGER」（B.B.CALL）9月30日正式結束。（取材自《itmedia》官網）

舉行告別式的是東京都葬祭業協同組合與葬儀社介紹網站「みんなのお葬式」，葬儀社人員表示，B.B.CALL的出現解救了過去葬儀業者無法臨時連絡的困擾，於是舉行葬禮表示對B.B.CALL的謝意。會場中設有B.B.CALL的遺照，圖中顯示的數字「1141064」為日文「愛你喔（愛してるよ）」的諧音。

B.B.CALL」9月30日正式走入歷史，東京秋葉原舉行告別式。（取材自《東京新聞》推特）

￼葬儀社人員表示，曾考慮以「再見」諧音「3470（さよなら）」作為遺照上的數字，最後仍選擇當時最受歡迎的「1141064」。約2百人悼念者獻上鮮花，當中也有人掉淚。

《灌籃高手》歌詞反映時代

B.B.CALL在日本使用人數在1995年底達到高峰、達到1061萬人；至服務停止前，日本關東地區仍有約1500名日本使用者。經典人氣動畫《灌籃高手》初期片尾曲、歌手大黒摩季90年代名曲〈只凝望著你〉歌詞中「不論你去哪 用B.B.CALL呼喚你」反映出當時的使用盛況。

(中時 )