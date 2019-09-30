中度颱風米塔來襲，中央災害應變中心今（30日）下午9時舉行第6次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中度颱風米塔來襲，中央災害應變中心今（30日）下午9時舉行第6次工作會報，由內政部長徐國勇主持，颱風釀成全台4人輕傷，停電戶數達4萬2849戶、待修護7197戶，台電公司正積極復電中，預計明天0時修復完成。

中央氣象局表示，颱風中心位置位於北緯24.6度、東經122.8度，宜蘭東方110公里，以每小時25公里速度，向北北西進行。台東已脫離其暴風圈，台中以北、宜蘭風雨持續中，馬祖風雨亦將逐漸增強。

中央災害應變中心表示，颱風釀成4人輕傷，台北市南港區1名工人於施工時遭鐵板砸傷雙腳挫傷，自行就醫已出院返家；桃園市觀音區大型招牌傾倒，導致1名機車騎士摔傷，另外，宜蘭縣63歲男子於家中進行防颱整備時遭鐵片割傷手指，宜蘭市1名19歲女子，騎機車撞路邊倒塌樹木，手臂挫傷。

截至今下午8時止，有新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣進行疏散撤離，人數共計3662人，累計最高收容578人，目前563人收容36處。農委會表示，至今下午6時30分止共發布14條土石流紅色警戒，292條土石流黃色警戒。

徐國勇裁示，颱風來襲期間，台東縣太麻里總會出現許多觀浪人潮，日後加強與地方政府溝通，是否直接封閉車道，避免民眾前往觀浪，相關單位要強制執法、驅離，日後海巡署與台東縣警察局一起合作討論，避免浪費相關人力資源。

(中時 )