上月29日台北女子看守所，舉辦收容人捐髮活動，20名自願收容人捐出自己的頭髮幫助癌友。日前《中時電子報》記者進入監所內採訪，化名小雲的收容人和記者透露「我要捐髮，捐到滿頭白髮」。

化名小雲的收容人表示要捐到滿頭白髮。（照片/取自《中時電子報》粉絲團）

千鈞一髮、用愛助人！高牆裡，用小愛化成大愛的故事，台北女子看守所有20名自願的收容人，捐出自己的頭髮，製作成假髮幫助癌友，不因掉髮而中斷治療，透過捐髮付諸實際行動，希望成為陪伴癌友走向康復之路。日前《中時電子報》記者透過監所媒體採訪流程，進入所內採訪個案。

化名小嵐的收容人，想藉由捐髮翻轉外界對受刑人的印象。（照片/取自《中時電子報》粉絲團）

化名小雲的收容人，憶起小時候媽媽帶她去一間醫院剪頭髮，頭髮的剪刀喀嚓剪到下巴的時，她就回家一路大哭，對媽媽心中充滿疑問「你為什麼要剪我的頭髮?」當時媽媽只跟她說「以後長大你就會知道了」，小雲表示「一直到國中二年級，終於明白媽媽帶我去剪髮、捐髮，是要去幫助更多癌症病患做假髮」。因此，我就一路捐捐了30年了。小雲透露，捐髮當天我是第一個捐的，雖然看不到他們怎麼做假髮的，但看著自己的頭髮，拿去幫助別人做成假髮就很開心，捐頭髮是有限制的，以些人想捐還不一定能捐，她更是向記者透露「我要捐髮，捐到滿頭白髮為止」。

看守所個案管理師表示「所內同學盼拋磚引玉幫助更多癌友」。（照片/取自《中時電子報》粉絲團）

另一位化名小嵐的收容人，受訪前難掩緊張心情，採訪前，記者試圖請她放鬆心情，小嵐透露「之前頭髮留到腰，這也是她第一次捐髮剪到下巴，但我並不會後悔，因為這是一股力量，除了鼓勵我們之外，也鼓勵癌友」。小嵐憶起癌逝的家人，看到這些癌症病友的痛，進而化療掉髮，心有感到不捨。小嵐受訪時難掩悲傷情緒表示「家人的離世非常難過，要走出傷痛也是要有一陣子」，不過她表示藉由這次捐髮，付出了一點心意，家中最疼我的阿公，當初沒辦法陪在他身邊，也彌補沒陪在他身邊的遺憾與虧欠，幫助病友、也翻轉我們受刑人跟外界的力量。

北女所舉辦收容人捐髮活動，活動現場溫馨又感人。（照片/台北女子看守所 提供）

訪問尾聲，小嵐表示「如果癌症病友能用到我們的頭髮，讓他們更有信心去面對人，走出房間、走出世界，我們的心意就傳達出去了」。小雲表示「能夠捐髮幫助癌症病患覺得很好，希望一直保持下去，我會把這份愛傳下去，也希望更多人可以共襄盛舉」。

影/台北女子看守所20名收容人捐髮助癌友

台北女子看守所個案管理師巫馥彤表示「大部分的同學(指收容人)很少接觸，對他們來說是第一次，他們覺得很新鮮、很開心，也希望透過這樣的活動，包磚引玉吸引更多人來幫助癌症病友」。

(中時電子報)