我們的邦交國海地發生全國抗爭，反對派正在鼓動全國封鎖街道，使海地的經濟癱瘓，目的是逼迫現任總統摩伊斯(Jovenel Moïse )放棄政權。

美聯社報導，海地經濟困難、物資短缺、通貨膨漲，人群在烈陽下排隊，以換取飲水、汽油和其他日常基本用品。帶著6個空塑膠瓶的泥瓦匠伊夫‧邦阿內（Yves BonAnée）說：「我是為自己、朋友、家人在排隊買汽油，不確定能不能買到。不過我打算轉售自己的汽油來賺點錢，因為目前沒有工作，但我有3個孩子要養，孩子不能受苦。」

海地民生物資短缺，人們排著長隊在領飲用水。(圖/美聯社)

不堪苦日子的平民發生一波又一波的抗議活動，在遊行示威期間，警察向群眾發射催淚瓦斯，抗議人群也燒毀了幾處房屋和商店，過去三周內，已有數人在抗爭中死亡。

發動抗爭的反對派領袖表示，目前的政府腐敗，經濟失調，導致通貨膨脹加劇，汽油供應減少，許多加油站沒油可供，政府欠了石油供應商1億美元，錢不知到哪裡去了。

抗議者指控，前政府高層官員濫用了委內瑞拉補貼石油計劃中，數十億美元的收益，虧空了國庫，當然造成財政破產。

海地總統摩伊斯在2017年上任，他表示儘管動盪不安，但並不會因壓力而辭職。他在周三凌晨2點進行電視講話時，呼籲全國民眾保持冷靜，國家要團結。

美國杜克大學教授洛蘭‧杜波依斯（Laurent Dubois）表示，除非政府與反對派能夠找到達成某種溝通的途徑，否則該國將面臨越來越大的僵局。

要求摩伊斯辭職的反對派領導人說，他們不是為了奪權，而是要趕走不適格的總統。他設想，在摩伊斯下台之後，海地最高法院首席大法官可以先接任過渡政府，然後再選出新的、具有民意的總統。

海地的律師兼人權教授安德烈·米歇爾（AndréMichel）表示，他認為現任總統確實不適任，海地目前的政治制度已導致腐敗、國家不發達、人民普遍貧困，該國的中產階級已經幾乎不存在水。

不過，反對派領袖之一的尤里·拉托圖（Youli Latortue）參議員，在十多年前被美國官員指控他個人同樣腐敗，而且在過去的從政史上，他的派系與現任總統摩伊斯是合作的，然而他現在成了反對派的主要人物，正在追查總統的下落。

拉特圖說 ：「我們猜測摩伊斯已經躲起來了，我們將要把他找出來，逼他交出政權。」

(中時電子報)