米塔颱風來襲，桃園市八德區新興路全家超商旁的馬路上有大樹被強風吹倒。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

米塔颱風來襲，桃園市八德區新興路全家超商旁的馬路上，晚間有大樹被強風吹倒，八德警方8時15分獲報，立即派員進行交通管制，並通報八德區公所派員，9時前恢復交通順暢。

警方表示，看見網友在臉書推文，立即派員管制交通，避免有人車經過發生意外，並請公所工務課派員清除，40分鐘後終於將路樹排除，恢復交通通行，還好未造成任何損失。

(中時 )