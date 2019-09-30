米塔颱風來襲 桃園八德路樹被吹倒 21:532019/09/30 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔颱風來襲，桃園市八德區新興路全家超商旁的馬路上有大樹被強風吹倒。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風來襲，桃園市八德區新興路全家超商旁的馬路上有大樹被強風吹倒。（警方提供／賴佑維桃園傳真） 米塔颱風來襲，桃園市八德區新興路全家超商旁的馬路上，晚間有大樹被強風吹倒，八德警方8時15分獲報，立即派員進行交通管制，並通報八德區公所派員，9時前恢復交通順暢。 警方表示，看見網友在臉書推文，立即派員管制交通，避免有人車經過發生意外，並請公所工務課派員清除，40分鐘後終於將路樹排除，恢復交通通行，還好未造成任何損失。 (中時 ) #八德 #交通 #警方 #管制 #路樹 也許您會感興趣 推薦閱讀 又要罰錢！15大交通新制10月上路 12:342019/09/26 生活 郭家軍衝刺國會立委席次 蔡沁瑜：盼擦亮招牌 15:282019/09/26 政治 改造槍泛濫 蘇揆：下周修法 提高罰鍰、模擬槍納管 19:562019/09/26 政治 總統府光雕揭國慶活動序幕 凱道明起分階段交管 11:042019/09/27 政治 「恰恰」引退賽會擠爆 中市府交管嚴陣以待 11:542019/09/27 體育 桃園農博交通管制措施籲民眾留意 12:572019/09/27 社會 總統府光雕展10月4日登場 周邊實施交管 13:422019/09/27 生活 網購不設防 電子煙吞噬健康 04:102019/09/28 生活新聞 交通公園探險 小小尖兵報到 13:382019/09/28 生活 中颱米塔侵襲 基隆路樹倒塌 10:272019/09/30 生活 社會熱門新聞 最難放颱風假的縣市 這幾處最「風調雨順」 - 社會 潑漆案兩嫌交保部長很失望 北院打臉 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 國中女誘高中男：舔到你射出來 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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