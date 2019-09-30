美國政府傳出考慮限制中國大陸投資，包括禁止中國大陸企業在美國上市等，儘管華府否認，市場仍然憂慮將會進一步演變成中美金融戰，對於雙方市場影響深遠。以美國2018年前12大的IPO（首次公開招股）中，就有4家大陸企業，占比高達3分之1。

中國大陸企業到美國上市近年成為熱潮，也讓市場憂心中美金融戰一旦開打，對大陸企業和美國市場發展都影響巨大。

香港經濟日報報導，2018年，美國190宗IPO之中，大陸企業佔31宗（16％），合共集資85億美元，佔470億美元總集資額18％。反觀2017年只有16家華企在美上市，共集資33億美元。

單計美國去年規模最大12宗IPO，大陸企業更佔4宗，比率達到33％。其中以百度集團旗下影片平台愛奇藝集資額最大，規模達23億美元。網購平台拼多多、騰訊音樂娛樂集團、蔚來汽車分別以16億、11億及10億美元緊追在後。

「富比世」雜誌專欄文章認為，假如美國下令禁止大陸企業上市，港交所會成為主要受惠者，亦會有更多企業到上海創科板上市。文章指出，港交所2018年就吸引了44家大陸企業上市，共集資320億美元，年增近2倍。

(工商 )