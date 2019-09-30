中國人民銀行批准國付寶股權變更申請，PayPal通過旗下美銀寶資訊技術（上海）收購大陸支付公司國付寶（gopay）70％股權，成為國付寶實際控制人並正式進入大陸支付服務市場。

綜合陸媒報導，PayPal一直以來希望拓展大陸市場，多是透過與大陸支付公司合作開展跨境支付業務，但因其沒有境內支付牌照，受到多方限制。

有分析認為，PayPal是首家進入大陸市場的外資支付巨頭，並獲得真正控股權，這也是大陸金融市場開放的象徵。不過，大陸支付體系已經相當健全，特別是支付寶、微信建立起的客戶端業務已經難再有競爭者，估計PayPal未來或將業務主力放在跨境市場上尋求突破。

國付寶表示，將在監管機構指導下，按照各項監管政策法規的要求開展業務。

國付寶主要面向電子商務、跨境商貿、航空旅遊等行業企業提供支付產品及行業配套解決方案。於2011年12月獲人行頒發互聯網支付、行動電話支付業務許可，2015年獲基金支付業務許可，2016年獲跨境人民幣支付業務許可，2016年獲預付費卡發行與受理業務許可（海南省、陝西省、雲南省、湖南省、北京市）。

以往國付寶的大股東是北京智融信達科技公司，是海航集團全資控股的子公司。

(工商 )