中颱米塔遠離 馬祖明正常上班上課 22:142019/09/30 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中度颱風米塔來襲，中央災害應變中心今（30日）下午9時舉行第6次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中颱米塔侵襲北台灣，連江縣長劉增應今（30日）下午10時10分宣布，明正常上班、上課。 中央氣象局表示，颱風中心位置位於北緯24.6度、東經122.8度，宜蘭東方110公里，以每小時25公里速度，向北北西進行。台東已脫離其暴風圈，台中以北、宜蘭風雨持續中，馬祖風雨亦將逐漸增強。 (中時 ) #颱風 #馬祖 #連江 也許您會感興趣 推薦閱讀 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 生活 颱風來襲醫院暫停門診 長庚設有颱風特別門診 00:022019/09/30 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 10:072019/09/30 生活 中颱米塔影響 基隆午間起停收垃圾 10:292019/09/30 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 13:122019/09/30 生活 颱風眼開了！颱風論壇：米塔正努力捲！ 14:102019/09/30 生活 颱風假不同調？新竹縣決定放假是這個原因 14:362019/09/30 生活 台灣放颱風假日人羨慕嗎？網揭殘酷真相 15:582019/09/30 日常 颱風假2倍薪？行家點破暗黑話術 16:392019/09/30 日常 生活熱門新聞 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 快進建物躲避！氣象局對北台3縣市發14級強風告警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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