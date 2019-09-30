中颱米塔侵襲北台灣，連江縣長劉增應今（30日）下午10時10分宣布，明正常上班、上課。

中央氣象局表示，颱風中心位置位於北緯24.6度、東經122.8度，宜蘭東方110公里，以每小時25公里速度，向北北西進行。台東已脫離其暴風圈，台中以北、宜蘭風雨持續中，馬祖風雨亦將逐漸增強。

(中時 )