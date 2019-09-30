米塔過境 新北校園、紅黃線停車1日7時前須駛離 22:252019/09/30 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔過境，新北校園、紅黃線停車1日7時前須駛離。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風明日減弱，新北市市府宣布，停放校園內車輛最晚要在10月1日上午7時前駛離，停放於道路紅黃線車輛也請在10月1日上午7時前駛離，違者將予以舉發及拖吊或將車輛移置。 (中時 ) #車輛 #黃線 #校園 #拖吊 也許您會感興趣 推薦閱讀 化解陸、港生衝突 04:092019/09/27 論壇廣場 威潤 10月赴日參展搶商機 04:102019/09/27 證券．權證 2歲以下 須用後向式安全座椅 04:102019/09/28 生活新聞 富岡露鳥俠猥褻外國單車女 丟臉丟到國外 04:102019/09/28 地方新聞 總統贈車鑰 低碳環保車輛上路 12:152019/09/28 生活 反反送中立場衝突 高檢署妥適協助處理 17:282019/09/28 社會 警方墾丁逮到破壞中山連儂牆夫妻 帶回高雄與學生和解中 21:492019/09/28 社會 損毀中山連儂牆 陸客夫妻遭查辦 04:102019/09/29 兩岸要聞 失智翁奔寒風合歡山 南投花蓮警夾擊尋獲 13:542019/09/29 社會 台北市下午1時關閉河川疏散門 下午2時起拖吊 10:292019/09/30 生活 生活熱門新聞 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 快進建物躲避！氣象局對北台3縣市發14級強風告警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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