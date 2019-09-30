英國老牌旅遊公司Thomas Cook由於債務談判失敗向倫敦高等法院聲請破產。英國「泰晤士報」報導，Thomas Cook最大股東、大陸綜合民營企業復星旅文正討論競購其品牌名稱及部分剩餘資產。復星旅文不評論市場傳言。

復星旅文在Thomas Cook宣布聲請破產前，曾洽談參與Thomas Cook的資本重組，據悉擬出資4.5億英鎊。Thomas Cook申請強制清盤後，復星旅文澄清各方最後並沒有達成協議，集團也沒有進行任何出資。

有分析指，復星旅文或對Thomas Cook旗下部分酒店以及德國旅遊營運商Thomas Cook GmbH有興趣。

復星旅文日前表示，該公司曾在7月12日Thomas Cook提出重組方案後，持續同Thomas Cook管理層、核心貸款銀行、債券持有人等各方進行了大量溝通和努力，可惜努力未果，Thomas Cook仍聲請破產。復星旅文稱，「雖然復星的態度始終沒有變化，但由於其他多種因素的改變，最終仍未找到合適的解決方案」。

截至今年6月底，復星旅文持有Thomas Cook約11.4％股權，母公司復星國際持有約7％股權。

(工商 )