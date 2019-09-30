大陸建政70年，將於10月1日天安門舉行的大閱兵，不但是大陸史上規模最大的閱兵，也是史上武器最精良的閱兵。但精良的武器仍需精良的部隊才能發揮戰力，在大陸國家主席習近平自2012年上任以來花費大量心血進行的「深化國防和軍隊改革」，將於此次建政70周年的大閱兵典禮上宣告改革初步完成。

中共總書記習近平推行的「深化國防和軍隊改革」，是自鄧小平在1985年「百萬裁軍」後，幅度最大的軍事改革，也是大陸自1949年建政以來，所施行規模最大、程度最深的軍事改革。他在2015年「九三閱兵」先宣布裁軍30萬，並於當年11月底的「中央軍委深化國防和軍隊改革領導小組」會議上正式發出軍改號令，以深化國防和軍隊改革做為實現中國夢、強軍夢的時代要求，也是強軍興軍的必由之路，更是決定軍隊未來的關鍵。外界有人認為習近平推動軍改的目的，或在清洗軍中派系、重塑「黨指揮槍」的權威，又或者是官方所謂為實現建黨與建國「兩個一百年」的「中國夢」，必須落實「強軍夢」等。

2018年11月14日，習近平出席中央軍委政策制度改革工作會議並發表重要講話。（圖／新華社）

歷來中共領導人都必須先鞏固在軍隊中的權力，才能使政治權力穩固。圖為1977年7月鄧小平在共軍建軍50周年大會上。（圖／新華社）

此次軍改除裁軍30萬，更推出具體改造措施，打造一體化聯合作戰指揮體系。包括實現「軍委管總」：將四總部分列成15個職能部門，成為中央軍委直屬的幕僚單位（包括三委：軍委紀委、軍委政法委、軍委科技委；七部：聯合總參謀部、政治工作部、後勤保障部、裝備發展部、訓練管理部、國防動員部與軍委辦公廳。五機關：戰略規畫辦公室、改革和編制辦公室、國際軍事合作辦公室、機關事務管理總局及審計署），以加強軍委集中統一領導，強化「黨指揮槍」。2016年1月上旬，距離習近平下達軍改號令僅一個多月，中央軍委機關調整組建任務基本完成。

同年2月1日，東部戰區、南部戰區、西部戰區、北部戰區、中部戰區五大戰區成立，傳統的七大軍區制成為歷史。區隔建軍與用兵，達成「軍種主建」、「戰區主戰」：重點作為包括成立陸軍司令部及建立新軍種戰略支援部隊，提升二炮地位，改名火箭軍，以及在五大戰區建制中將行政管理建設與指揮分治，建立軍委─軍種─部隊的領導管理體系和軍委─戰區─部隊的作戰指揮體系，建構一體化聯合作戰體系。

大陸北海艦隊所屬潛艇基地的受閱核潛艇官兵。（圖／中新社）

從中共黨史看，中共領導人在實施軍區制度變革時，必然有全盤性政治考量與配套，不全然以純軍事作戰效益為目的。1950年代毛澤東擔心打下中共江山的地方軍頭坐大，於是在「高饒事件」後，將6大軍區分成12個軍區。而在林彪主持軍務的10多年間，為了培植自己軍隊的勢力，將軍區裁併為11個；林彪垮台後，毛澤東更將軍區縮減為8個。這幾次的軍區裁併，主要都與政治權力鬥爭有關。

1985年鄧小平復出主政，主張「軍隊要整頓」，除了各項軍事現代化作為，並汰換林彪勢力，再將11個大軍區裁併為7個，並實施大軍區司令員輪調制度，以免大軍區與地方官員合流，坐大地方勢力。鄧小平去世後，江澤民權力未穩，直到1997年十五大召開，國內外形勢趨於緩和，江澤民地位穩固，才敢針對軍隊編制問題，決定分3年裁軍50萬。

習近平此次軍改未來發展主要包括三大面向，第一為職能收斂；部隊收斂，朝向部隊編成縮減，朝合成旅、合成營發展；能力收斂，在人才的晉用與培養，將讓腐敗無能者下，夠紅夠專者上。第二為人力管理，強化職業技能與福利；軍費管理，加強財物集中監管；制度管理將持續推動依法治軍。第三為需求擴散；技術擴散，將擴大軍民融合以滿足後勤；文化擴散，在軍中與社會上弘揚崇軍尚武風氣。

軍改對兩岸關係的影響在於解放軍在中共黨內具有相當地位，共軍仍堅持武統台灣，軍改雖非因於台灣，但共軍實力提升，將增加北京對台施壓空間，並隨兩岸關係緊張或緩和，發揮不同程度影響力。

(中時電子報)