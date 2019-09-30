中颱米塔愈晚風雨愈明顯，基隆市長林右昌30日晚間再度前往災害應變中心，聽取相關氣象動態預報及分析，指示今晚到明凌晨風雨劇烈，請各單位提高警覺，加強警戒。(基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真)

中颱米塔愈晚風雨愈明顯，基隆市長林右昌30日晚間再度前往災害應變中心，聽取相關氣象動態預報及分析，指示今晚到明凌晨風雨劇烈，請各單位提高警覺，加強警戒。(基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真)

中颱米塔愈晚風雨愈明顯，基隆市長林右昌30日晚間再度前往災害應變中心，聽取相關氣象動態預報及分析，指示今晚到明凌晨風雨劇烈，請各單位提高警覺，加強警戒。(基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真)

中颱米塔愈晚風雨愈明顯，基隆市長林右昌30日晚間再度前往災害應變中心，聽取相關氣象動態預報及分析，指示今晚到明凌晨風雨劇烈，請各單位提高警覺，加強警戒。會後，市政府依中央氣象局最新天氣預報資料，宣布1日照常上班及上課。

根據資料指出，基隆市今日24小時預估累積降雨量70公釐，今晚八時到明天凌晨二時預估降雨量40到50公釐，凌晨二時到八時預估降雨量到20公釐。入夜後風勢與雨量會持續增加，仍請各單位要提高警覺。

林右昌在會後指出，颱風大約在今晚十時到十一時最接近基隆，之後路徑將往北偏逐步離開台灣，颱風逆時針旋轉，越遠離台灣時所帶來風雨會漸減低。依中央氣象局最新預報資料，明早6點後風力預測，並未達停班課標準會逐步減弱，經北北基共識，才決定明天正常上班上課。

市府特別提醒民眾，因颱風影響而暫時停放於基隆市道路紅黃線路段車輛，請配合於10月1日7點前駛離，違反規定者將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。而全基隆市路邊收費停車場，也將於10月1日7時恢復原收費管理。

(中時 )