莫斯科逾2萬人上街 要求政府釋放被捕示威者 22:542019/09/30 工商 鄭勝得 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首都莫斯科29日約有2萬人走上街頭，要求政府釋放今夏遭捕的抗議人士，這是該國多年來最大示威遊行，對於普丁統治帶來挑戰。由於俄國政府剝奪反對派參選9月初市議會選舉資格，導致反對派7月開始上街表達訴求，不料遭到警方拘捕逾2千人。 (工商 ) #政府 #上街 #反對派 #示威 #莫斯科 也許您會感興趣 推薦閱讀 《時來運轉》運彩報報－莫斯科發電機遠征索契 力拚客場不斷電 12:222019/09/26 體育 示威轟總統下台埃及山雨欲來 當局表明強力鎮壓 12:012019/09/27 國際 拚經濟 法國計畫推百億歐元減稅措施 22:262019/09/27 財經 香港示威集會衝突傳槍響 警方發射水炮驅散群眾 23:152019/09/28 兩岸 速龍小隊金鐘道清場 制服多名示威者 19:412019/09/29 兩岸 反對當局強力鎮壓異議 莫斯科預計數千人上街 20:172019/09/29 國際 米塔颱風逼近 國防部防災兵力準備好了 23:072019/09/29 社會 港警民衝突 中視記者被噴胡椒水 04:102019/09/30 話題觀察 颱風「米塔」來襲 第二作戰區做好防災整備 11:402019/09/30 軍事 我邦交國海地政局不穩 反對派要總統下台 21:552019/09/30 國際 國際熱門新聞 我邦交國海地政局不穩 反對派要總統下台 - 國際 新聞透視》轉移彈劾焦點 川普可能對外示強！通烏門風暴 恐演成世界級危機 - 日報 陸王牌稀土兩年後恐失優勢？關鍵曝光了 - 國際 美眾院傳蓬佩奧 限令交出文件 - 國際大事 - 中國時報 驚人！1天不溜狗 這城市開罰8萬元 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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