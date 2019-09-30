首都莫斯科29日約有2萬人走上街頭，要求政府釋放今夏遭捕的抗議人士，這是該國多年來最大示威遊行，對於普丁統治帶來挑戰。由於俄國政府剝奪反對派參選9月初市議會選舉資格，導致反對派7月開始上街表達訴求，不料遭到警方拘捕逾2千人。

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