高雄市長韓國瑜26日在議會被質詢時指出，對於大港開唱的心得感想是「粗俗、下流不堪」。行政院長蘇貞昌竟回應「作為動見觀瞻的政治人物，自己也粗俗，就不能罵人家粗俗，應多給樂迷聚會的機會，不必處處阻撓」。對民進黨政府高官「支持大港演唱會」言論，自由作家洛杉基建議：蔡政府在國慶大典上，不妨加演「大港開唱」。

洛杉基表示，國慶大典，請那個滿嘴都是S器官的傢伙給中外來賓開開眼，了解台灣的本土饒舌歌唱「文化內涵」，飽含S器官及S行為。這也算是為「這個國家」爭光！據「大港開唱」影片顯示，台北市議員邱威傑（呱吉）在台上大爆粗口，甚至驚語「要把高雄人幹到脫肛」、「我要男生幹我」，並以「龜頭」嘲諷高雄市長韓國瑜能屈能伸，更表演用肛門夾斷一根筷子。

高雄市議員邱于軒痛批，大港開唱是市府花了5000萬元扶植的高雄品牌，但這樣的內容卻不需要審查、不需要監督，根本就是浪費納稅義務人的錢，要求政風室介入調查大港開唱，將疑點移送檢調，杜絕任何不法行為。

韓國瑜看完影片後也表示，自己從未看過這個片段，「我沒有想到會是這麼粗俗、下流不堪，這已經不是藝術了！」不過，民進黨政府從蔡英文總統稱「大港不會被任何事情打敗，我們一起深切期盼，一切榮光重返高雄」，到民進黨議員痛批「韓國瑜團隊為首的文化浩劫，正在摧毀真正擁有高雄價值的文化品牌」。對民進黨讚揚「大港開唱」大爆粗口表演，洛杉基乾脆建議「國慶大典，請那個滿嘴都是S器官的傢伙給中外來賓開開眼，了解台灣的本土饒舌歌唱『文化內涵』」，平反邱威傑（呱吉）的委屈。

(中時電子報)