你聽過臺東在地搖滾樂團「發熱帶樂團」的演出嗎?如果還沒有趕快來感受一下吧!就是今年10月11日晚間七點在屏東演藝廳實驗劇場(屏東市民生路4-17號)帶來「思我．尋你 Bai anger ai gu」節目演出，難得的機會，讓發熱帶樂團帶你體驗何謂來自東部原住民的搖滾音樂，用對音樂的熱情誠摯邀請您進入劇場觀賞。

發熱帶團員皆為熱愛音樂的台東小孩，音樂天分與生俱來，就像流竄在團員們身上的血液，是生命中不可分割的一部分。

雙東藝術節邀請臺東在地搖滾樂團「發熱帶樂團」演出，帶你體驗來自東部原住民的搖滾音樂。

發熱帶樂團團員多為臺東阿美族與卑南族混血，他們的音樂源於文化傳統及生活日常，近年他們將這些文化內涵融入自己族語創作，透過音樂讓更多人認識部落歌謠及生長的這塊土地。本次節目名稱Bai anger ai gu 在卑南族語意指進入你的心，發熱帶樂團從自己的文化出發，藉由音樂帶你認識更多屬於他們內心深層的感受及體悟。

「Fa’edetay」團員多為台東阿美族與卑南族混血兒，音樂創作源自於團員們的傳統文化及生活日常。

發熱帶團員皆有個人獨特的魅力，聚集於舞台上，用音樂及歌聲帶領觀眾，進入發熱帶樂團特有的音樂氛圍。藉由生命經驗的分享、田調採集音樂過程等，內化為每一次創作及編曲的能量。

雙東藝術節往年為臺東縣政府與屏東縣政府一起舉辦跨域藝文交流活動，今年已進行第3年，今年特別加入新的夥伴 ─新竹縣，因此有別於雙東藝術節取名新雙東藝術節，新不只是指新竹，更希冀因更多樣的文化交流能有新氣象。從9月7日至10月11日期間，計有3場交流演出，此次參與演出的團隊有臺東「發熱帶樂團」、屏東的「貓頭鷹兒童實驗劇團」及新竹的「不然，B計畫」劇團。將藉由不同性質節目(流行音樂、親子劇、青少年)，相互觀摩學習，也讓三地觀眾欣賞不同族群文化特色。

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發熱帶團員藉由創作及重新編曲，詮釋自己的音樂。隨著時序更迭，激盪出更美好的音樂與世界分享。

(中時電子報)