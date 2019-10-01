許多人一定想不到，全球最有錢的王室成員居然不是中東石油王國國王，也不是國人熟知的英國女王伊麗莎白二世，而是泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），總資產達430億美元（約新台幣1.33兆元），相當於英女王資產的80倍。

泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功今年5月正式加冕為泰國國王。

泰王拉瑪十世今年5月的登基大典。

國際商業雜誌（CEOWORLD）報導，全球最富有王室前三名都在亞洲及中東，其中出乎意料，第1名是泰王瓦吉拉隆功，總資產高達430億美元；第2名是汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah），總資產為280億美元（約新台幣8,694億元）；第3是沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud），總資產有180億美元（約新台幣5,589億元）。

4至10名依序如下：阿拉伯聯合大公國總統哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）：150億美元；摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）：82億美元；列支敦斯登親王漢斯•亞當二世（Prince Hans-Adam II）：72億美元；阿拉伯聯合大公國杜拜邦邦長穆罕穆德（Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum）：40億美元；盧森堡亨瑞大公（Grand Duke Henri）：40億美元；卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）：21億美元；摩納哥侯國元首亞伯特二世親王（Prince Albert Ⅱ）：10億美元。

國人最為熟知的英女王伊麗莎白二世僅排第11名，總資產為5.2億美元（約新台幣161億元）；英王儲查爾斯王子（Prince Charles）排名第12，資產為4.2億美元。另外其他英國王室成員，包括威廉王子、哈利王子兄弟，甚至是他們的妻子凱特、梅根也都榜上有名，威廉、哈利兩兄弟在全球王室中分別排名15、16，資產均為4,000萬美元，凱特、梅根分佔20、21名，資產分別為1,000萬美元、500萬美元。

(中時電子報)