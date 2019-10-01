他們都中大獎！小額買運彩正確比數秘訣在這

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

去年2018世界盃足球賽很多「正確比數」(簡稱「正比」)玩法的投注者都抱回大獎，今年歐洲各大聯賽新賽季7月陸續開踢，馬上又有很多小額投注中大獎的案例出現，今天就以台中沙鹿投注站客人買180元抱回247,500元的實際案例，來跟大家分享如何透過小額投注過關組合「正確比數」樂透抱回高倍獎金的眉角。

中獎彩券。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少的話也有5、6倍，多的話則高達4、500倍，一旦中獎，獎金往往都非常可觀，就像是中樂透一樣，所以受很多運彩客人喜歡，特別是在去年世界盃足球賽出現很多高額中獎人之後，現在只要有足球賽就有很多客人會鎖定高賠率的「正確比數」玩法，無論是「單買」、「包牌」、「串關」或「過關組合」。

足球「正確比數」玩法。(台灣運彩提供)

串關玩法說明。(台灣運彩提供)

過關組合說明。(台灣運彩提供)

歐洲足球新賽季7月才開踢沒多久，台中沙鹿就有位消費者在7/31選了4場可能踢出高比分的足球賽，鎖定「5+：3」高賠率的「正確比數」選項，進行「串2關」的組合投注，4場比賽兩兩串共6個組合(C 4取2＝6)，每組合都只小買30元，合計投注180元，他買的內容包括：

1.「費內巴切Vs. 皇家馬德里3：5+賠率55倍」

2.「奧林匹克里昂Vs. 利物浦3：5+賠率100倍」

3.「拜能慕尼黑Vs. 托特納姆熱次5+：3賠率100倍」

4.「切爾西 Vs. 薩爾斯堡紅牛5+：3賠率150倍」

比賽結果命中「費內巴切Vs. 皇家馬德里3：5+賠率55倍」串「切爾西 Vs. 薩爾斯堡紅牛5+：3賠率150倍」這個組合30元的投注，賠率55倍及150倍相乘的結果高達8,250倍(55Ｘ150＝8,250倍)，開心抱回247,500元(30元Ｘ8,250倍＝247,500元) 。

他投注180元，抱回24萬7500元獎金。(台灣運彩提供)

目前正值歐洲足球聯賽熱季，可納入投注的賽事非常多，不妨擇定您熟悉的球隊及賽事，試一試身手，來個小額「正比」過關組合投注，或許您也可以像沙鹿的這位朋友一樣樂透抱回高額獎金。

(中時電子報)