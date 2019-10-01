隨著林書豪宣布加盟北京首鋼，CBA迎來新熱潮，大陸媒體評選出新賽季五大超級後衛，結果林書豪只能排名第二，不如廣東宏遠外援布魯克斯。

大陸媒體認為林書豪不論是經驗、人氣、實力都是CBA首屈一指的人物，可惜他的處境是NBA的失業人士，因此在這次評選中無法奪得花魁，新賽季有場均25分、10助攻的實力，但如果水土不服的話也有可能場均低於20分。

效力於廣東的布魯克斯，被譽為是CBA的布萊恩，擁有絕佳的身體素質，加上有著場均30分、10助攻以上的能力，新賽季可望力壓各隊後衛。

世界盃表現欠佳的郭艾倫，背負著龐大罵名，尤其是他的不冷靜頭腦更是被大眼鏡來看，不過他的實力猶在，如果能加強投籃能力的話，這項評選排名有可能擠進前二。

排名第四的是新疆洋將菲爾德，他有著奇快的速度以及精準的傳球能力，加上周琦和西熱力江的旁助，菲爾德將更上層樓。

排名第五的是趙睿，他在世界盃力抗歐美強權，是少有沒有被網友修理的國家隊成員之一，是大陸男籃未來希望。

(中時電子報)