「929台港大遊行」9月29日在立法院旁濟南路舉行。（圖／王英豪）

台港反送中大遊行9月29日在立法院旁濟南路以及高雄登場，陳鳳馨與唐湘龍認為，從人數顯示，民進黨只是在盡盡禮數，虛應故事，也沒有在撐香港，而是在玩香港，反送中已經是強弩之末了！

陳鳳馨與唐湘龍30日在《觀點》的Youtube直播中指出，929台港反送中大遊行的人數令人吃驚，台北雖然有下雨，但是高雄是艷陽天，10萬人是鬼扯，濟南路街道窄，大約有1萬多人已經最飽和。

唐湘龍說，929台港反送中大遊行，民進黨就是在虛應故事。陳鳳馨則表示，民進黨顯然沒有動員，香港那邊也是有一點強弩之末，雖然暴力，但人數很少。

唐湘龍指出，他在觀察民進黨敢玩到甚麼程度，「香港朋友還看不懂？民進黨在玩你！民進黨在玩香港，沒有在撐香港！」以929動員情況，只是盡個禮數而已！

陳鳳馨質疑，難道民進黨接下來不支持香港爭取自由民主？

唐湘龍透露，有一些反送中人士早在5、6月就已經來台灣，一直以為到台灣後可以找到反送中基地，會獲得英雄般的接待，即使沒有吃香喝辣，也是衣食無缺，但是卻被藏在新北市大樓，失望之餘，後來人就離開台灣了！

唐湘龍認為，從929遊行來看，民進黨在玩假的！

至於何韻詩被潑紅漆事件，唐湘龍分析，可能是要讓大家知道台灣有不同的聲音，但是終究轉移了929遊行很空虛的焦點！

(中時電子報)