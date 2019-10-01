米塔颱風來襲，台中地區雖不在警戒範圍內，但是間歇強風陣陣，不但將女孩子一頭「謝豆」的飄逸秀髮吹得一團凌亂，甚至愛漂亮女生穿的短裙被掀起走光。今天網路上瘋傳一段視頻，就是有名穿著黑色薄紗的女騎士在等紅燈時，迎面強風不斷灌進短衫，掀起「三角洲」頻頻走光，讓後面騎士和車輛看傻，女騎士試圖起身「喬」一下，未料，風勢太強，反而整個群擺飛揚起來，真是為難後面機車的男騎士，後面還載著老婆，視線不知要放哪兒才好！

這段視頻從遠方的建物，可以看出是在台灣中部「金X」某商場前的路口拍攝，畫面中看得出風很大，當時在最前方有位OL打扮女騎士不停妞動身體，原來是穿在她身上的這件連身薄衫，短到正好可以遮住「三角洲」，下半身僅搭性感黑絲襪，沒穿裙褲，也就是流行的失蹤「下半身」打扮。

風太大了OL女騎士薄衫罩不住蜜桃小丁丁。（擷圖自網路影片）

只見這時強風襲來，輕薄的衣擺不停飛起來，衣擺下的「風光」忽隱忽現，讓她感覺不自在，所以趁等紅燈時，企圖將衣服下擺用臀部壓著，誰知這件薄衫實在太短，前面是喬好了，一陣風穿來，後擺整個飛起來了。

這下更慘了，雖然穿黑色半透明絲襪，整個屁股蜜桃還是「原形畢露」，裡面穿著一條小的不能在小的紅色「丁丁」，露出深深股溝外，還卡在臀部半山腰，就這樣大辣辣「迸」出來吹風了，只見這名女騎士手忙腳亂，不知該如何是好，這實在他後面的機、汽車看到這幕都傻了眼，更糟的還被人「全都露」在網路瘋傳。

（取自網路社群）

(中時電子報)