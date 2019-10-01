安東尼戴維斯、里歐納德、保羅喬治、韋斯布魯克、杜蘭特、厄文帶槍投靠新東家之後，前幾年的報團文化在新賽季將有所改變，湖人、快艇、火箭、籃網、勇士、七六人等強隊都是雙巨投的陣容，實力更加接近，比賽也更加好看，美國媒體預測快艇將有54.5%的奪冠機率，但快艇並非沒有弱點，就看其他球隊有沒有能力破解了。

保羅喬治在回答記者提問快艇的雙人組合是不是全聯盟最強，保羅喬治還不掩飾地表示，當然囉！我們兩人都可以得分，也很會防守，在攻守兩端都能做出貢獻，哪支球隊能像我們一樣，更何況聯盟的20支球隊總教練有12人認為里歐納德是目前全聯盟第一人，可見得是看好我們的。

這項針對聯盟20位總教練的調查不只是評選出聯盟第一人，還有12位教練認為公鹿將奪得東區冠軍，8位教練支持七六人，塞爾提克一票都沒有；西區方面快艇得到16票，金塊2票，爵士和火箭各1票，湖人與勇士竟然槓龜，讓人感到非常意外。

至於最終哪隊能夠奪冠，快艇獲得13位總教練的支持，公鹿和七六人各獲兩票，爵士、金塊與火箭各1票，可見得快艇的實力凌駕於其他球隊。

在《ESPN》的預測當中，快艇拿下54.5%的第一選票奪冠機率，公鹿緊追在後，七六人、湖人、勇士、火箭與爵士分居三至七名。

然而快艇並不是完美無瑕，尤其是以往最拿手的擋切戰術，在里歐納德和保羅喬治來到之後肯定會有變化，因為兩人都很擅長持球進攻，擋切對他們而言沒啥意義。此外，兩人的得分與助攻比是聯盟近40年來最低的組合，而且在中鋒方面也比其他球隊弱了不少，在季後賽恐怕會吃到苦頭。

總教練瑞弗斯在保羅和葛瑞芬的時代都無法闖進西區決賽而導致被人詬病，如今有了這麼多好手助陣，如果還是沒能進軍總冠軍賽的話，他的寶座可能也會到此為止了。

(中時電子報)