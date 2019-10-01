前香港民族黨召集人陳浩天日前指出，時代革命的戰場不只在香港也在台灣，要做好跟中國同歸於盡決心，希望大家幫助香港人。PTT網友表示，「無條件收容香港受難者」、「小英拯救香港人」，也有人說，「莫名其妙」、「只關心不介入」、「為何要拖台灣下水？」

前香港民族黨召集人陳浩天29日稱，時代革命的戰場不只在香港也在台灣，要做好跟中國同歸於盡決心，他已準備好拉著中國一起死。

根據中央社報導，主張香港獨立的陳浩天日前抵達台灣，9月29日參加「929台港大遊行」活動。陳浩天表示，時代革命的戰場不只在香港也在台灣，希望大家幫助香港人，「希望你們成為時代革命的一部分」。

有PTT網友喊：「香港加油」、「無條件收容香港受難者」、「小英拯救香港人」，也有網友表示，「莫名其妙」、「只關心不介入」、「為何要拖台灣下水？」「是喔？之前台灣有難的時候，香港人勒？」「賣芒果乾騙票囉」！

PTT網友對於「時代革命戰場不只在香港也在台灣」的反應。（圖／擷取自PTT）

(中時電子報)