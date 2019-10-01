超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：新北市、桃園市。(圖/氣象局)

米塔颱風警報記者會（影/氣象局）

中颱米塔路徑持續向北移動，對台灣影響程度稍減緩，但周一深夜到隔天清晨時，仍持續為北台灣帶來風雨。粉專「天氣風險」指出，颱風的核心雲系正在掃入北台灣，北部現在是風雨交加，尤其基隆、東北角用「狂風暴雨」形容應該符合現況。

根據中央氣象局預報，中度颱風米塔周一23時30分在基隆的東北東方約100公里之海面上，以每小時26公里速度，向北北西進行。臺中以北、宜蘭、花蓮仍在陸上警戒範圍內，南投已脫離其暴風圈。

粉專「天氣風險」指出，「現在至凌晨約4-5時，仍是北台灣風雨最大時段」。晚間颱風觀察重點，就是它與台灣地形的互動效應，是否大到足以讓它偏西至東北角一帶，甚至登陸。現在看來這個「地形效應」發揮不夠，颱風導引氣流相當明顯，從周一下午到晚間一路向北，沒有更接近台灣。

現在颱風稍偏北，「天氣風險」指出，眼牆（最強的風雨區）目前只有掃過基隆東北角、新北市東側山區一帶。北台灣的風雨仍然相當大，但不到最劇烈的程度，而且影響的時間也減少了。由於颱風與地形的效應減少，北上過程也會更為順利，預計最快在周二上午暴風圈就會脫離台灣本島。

氣象預報中心課長羅雅尹表示，根據最新觀測顯示，最近一兩個小時尤其在大台北地區出現明顯雨勢，時雨量達到50~60毫米。目前與颱風中心最接近的彭佳嶼出現14級強陣風，基隆也有11級強陣風，北部內陸也有10級左右陣風。羅雅尹說，今夜到明晨北部雨勢仍明顯，氣象局周二仍對宜蘭縣發布超大豪雨特報；新北市、桃園市則須注意大豪雨；基隆、台被、新竹縣、苗栗、台中、花蓮須留意豪雨；新竹市、南投、嘉義、高雄、台東、馬祖有下大雨的機會。

(中時電子報)