大陸「豆瓣論壇」近日出現一則「90小花分手」的爆料文，不只提到該女星被家暴分手，並點出其他明顯線索，引起網友瘋狂討論，而不少人分析完後，就一面倒猜測可能是鄭爽。

該爆料內容稱，一位1990年後出生的女星分手，過去曾在室內撐傘防偷拍，其助理還在微信群裡透露她是臉上受傷，並暗示女星是被家暴。另外，女星還被指以前常在APP上秀恩愛，但現在卻明顯不再秀，最後更補充7、8月份時還拍了個綜藝。

女星爆被家暴分手，網友狂猜是鄭爽。（圖／翻攝自微博）

許多網友看完爆料文後，就猜測該女星是1991年出生的鄭爽，她和男友張恒一起創立APP「M77」，不久前兩人也一起拍錄綜《女兒們的戀愛2》，被指幾乎符合所有線索。但鄭爽近日受邀前往巴黎時裝周，張恒還陪在她身邊，因此不少人也跳出幫他們澄清，「前天機場還情侶裝，猜鄭爽的是有多瞎」、「怎麽可能，鄭爽現在在巴黎時裝周呢，人家男朋友陪著一塊去的」、「想多了，上次室內打傘是因為被懟臉拍了，防拍」，希望外界別再造謠。

(中時電子報)