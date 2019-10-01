香港藝人何韻詩遭潑漆，2名嫌犯迅速遭制伏，蔡英文總統、蘇揆、內政部長徐國勇等人第一時間要求警方嚴辦，徐國勇更指警方將以組織犯罪、妨害自由、公然侮辱等罪嫌偵辦，果真檢方依組織犯罪將2嫌聲押，雖然暴力犯罪不可取，但檢方不該「先畫靶再射箭」，讓司法淪為政治服務的工具。

組織犯罪是重罪，但這個罪很難成立，因為從其法律構成要件來看，他必須是有結構性組織，並非為立即實施犯罪而隨意組成，且不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，同時其組成需具有持續性或牟利性的有結構性組織。

以胡志偉及梁太富犯行，其顯而易見是涉犯公然侮辱及毀損等罪，但值得探究的是，他們是否有持續性的集會，且屬於有組織的犯罪，才能構成組織犯罪嫌疑重大，這必須依證據來進行論證，而不該是「長官說了算」。

另胡志偉為表達自己的主張，做了錯誤的行為，且在潑漆之前找了同夥開會討論細節，這樣的會議如果只是臨時召集，就不是法律所規範的組織犯罪，檢方如果掌握證據不足，該諭知交保就交保，不是揣摩上意把責任丟給法院來判斷，最後打臉卻是司法的威信。

不可諱言，訴諸潑漆的行為是暴力且須受到責難，並依其犯罪行為科以相當之罪責；但幾分證據說幾分話，身為警察上級長官的內政部，在偵查不公開的前提下，不應先下指導棋，設定涉犯何罪，甚至在遭法院駁回後，對法官裁定指指點點，如此以行政干預司法偵查，顯然逾越其本分。

司法偵查與審判都有其獨立性，任何外力不該介入干涉，檢警辦案更不能「未審先判」，政府不該對偵查中的案件先設定朝組織犯罪重辦後，讓檢方失去客觀及中立性，受到人民的質疑與非難。

(中時 )