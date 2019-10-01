米塔颱風1日凌晨從東北角外海掠過，一路往北，為北台灣帶來豐沛的雨量；台北市北投的民族街一處私人停車場地基遭雨水掏空，造成8輛自小客車滑落邊坡，動彈不得。附近居民表示，該處已不是第一次發生土石崩落，只是沒有這次如此嚴重。

(中時 )