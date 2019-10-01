米塔帶來豐沛雨量 北市停車場地基掏空 03:012019/10/01 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 停車場內共有8部自小客車滑落邊坡。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 米塔颱風1日凌晨從東北角外海掠過，一路往北，為北台灣帶來豐沛的雨量；台北市北投的民族街一處私人停車場地基遭雨水掏空，造成8輛自小客車滑落邊坡，動彈不得。附近居民表示，該處已不是第一次發生土石崩落，只是沒有這次如此嚴重。 (中時 ) #地基 #掏空 #停車場 #雨量 #小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 周末毀了！雨水狂灌 台北市累積雨量破300毫米 16:512019/09/28 生活 逛農博找不到回家公車員警協助找站牌 19:192019/09/29 社會 「米塔災情」基隆路基掏空 警急封路 17:042019/09/30 社會 北投溫泉路土石崩落塌陷 整排轎車滑落 01:032019/10/01 生活 社會熱門新聞 颱風天 OL女騎士薄衫罩不住蜜桃小丁丁 - 社會 快評：失衡的司法天平 - 社會 最難放颱風假的縣市 這幾處最「風調雨順」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 國中女誘高中男：舔到你射出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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