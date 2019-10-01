颱風夜！高雄六龜1：12規模4.4地震 網友嚇怕 02:052019/10/01 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 深度14.2公里！高雄六龜1：12規模4.4地震 網友嚇怕。 （圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市六龜區周二(1日)凌晨1點12分發生規模4.4地震，深度僅14.2公里。各地最大震度為高雄旗山、屏東三地門4級；台南市七股、嘉義縣、雲林縣2級：台南市、台東縣卑南、嘉義市、高雄市、斗六市、彰化縣市為1級。 許多網友被搖晃嚇到，趕緊上PTT刷留言，「沒放到颱風假遇到地震」、「怕，高雄有感」、「果然下雨後會地震」、「屏東一樓坐地板有感」、「Ｘ超大，嚇死」、「我還以為是頭暈，原來是真的」、「台南，嘉義有感，抖」、「一個地震看出多少南部人」。 (中時電子報) #地震 #高雄 #六龜 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 - 生活 北投溫泉路路面塌陷 整排轎車掉落 - 生活 北北基不放颱風假為何被噓爆？網友神解 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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