高雄市六龜區周二(1日)凌晨1點12分發生規模4.4地震，深度僅14.2公里。各地最大震度為高雄旗山、屏東三地門4級；台南市七股、嘉義縣、雲林縣2級：台南市、台東縣卑南、嘉義市、高雄市、斗六市、彰化縣市為1級。

許多網友被搖晃嚇到，趕緊上PTT刷留言，「沒放到颱風假遇到地震」、「怕，高雄有感」、「果然下雨後會地震」、「屏東一樓坐地板有感」、「Ｘ超大，嚇死」、「我還以為是頭暈，原來是真的」、「台南，嘉義有感，抖」、「一個地震看出多少南部人」。

(中時電子報)