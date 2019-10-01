美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）今天警告，北韓從未真正決定放棄核子武器。這是屬鷹派立場的波頓自卸任國家安全顧問後，首次公開露面。

他在出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）有關北韓問題的會議時說，他現在可以「直率地談論」北韓領導人金正恩政權所構成的「嚴重威脅」。金正恩曾討好美國總統川普。

波頓說：「北韓尚未作出放棄核武的戰略決定，似乎顯而易見。」

「事實上，我認為，真實情況正好相反。在我看來，金正恩作出的戰略決定是保有投射性核武軍力，並進一步加以研發和強化。」

這番談話與川普經過3次川金會後對金正恩的樂觀描述牴觸，川普頌讚金正恩的「美好來信」，並堅稱金正恩將信守承諾。

波頓強烈反對北韓的立場早已為人所知，在他出任川普政府官職之前，北韓曾斥責他是「人渣」。

波頓並抨擊北韓一再發射彈體，而川普則予以淡化，宣稱這並不違反雙方協議。

波頓說：「北韓近幾個月來試射比較短程的彈道飛彈，使我們沒有任何理由認為，這些飛彈並未構成威脅。」

(中央社)