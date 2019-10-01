市場情緒樂觀 美股收高 07:202019/10/01 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於中國經濟數據改善以及美、中貿易談判的氣氛好轉，美股今天上揚，走勢動盪的第3季在樂觀情緒下收尾。 道瓊工業指數上揚96.58點或0.36%，以26916.83點作收。 標準普爾指數漲升14.95點或0.50%，收在2976.74點。 科技股那斯達克指數漲59.71點或0.75%，收7999.34點。 (中央社) #指數 #美股 #上揚 #情緒 #樂觀 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 不是英女王！全球最有錢皇室竟是他 - 國際 錄影指證 美控加州導遊為陸竊機密 - 時事 強森恐面臨不信任案 最快本周下台 - 國際大事 - 中國時報 英相強森遭爆 對女記者伸狼爪 - 國際大事 - 中國時報 悚！母死陪葬 500年前遭活埋 男嬰出土如洋娃娃 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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