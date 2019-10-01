由於中國經濟數據改善以及美、中貿易談判的氣氛好轉，美股今天上揚，走勢動盪的第3季在樂觀情緒下收尾。

道瓊工業指數上揚96.58點或0.36%，以26916.83點作收。

標準普爾指數漲升14.95點或0.50%，收在2976.74點。

科技股那斯達克指數漲59.71點或0.75%，收7999.34點。

(中央社)