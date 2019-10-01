隨著全球經濟趨緩的警訊出現，沙烏地阿拉伯的供油疑慮不敵需求低迷，國際油價今天走低。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價下挫1.67美元或2.99%，來到每桶54.24美元。

倫敦北海布倫特原油11月交割價滑落1.13美元或1.83%，來到每桶60.78美元。

(中央社)