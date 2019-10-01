今(1)日桃園以北地區及新竹山區、苗栗山區有局部大雨發生的機率。 （圖/氣象局）

中颱米塔路徑持續向北移動，清晨5時30分時，中心在基隆北北東方海面，向北移動。氣象局預報員李孟軒指出，臺灣本島已脫離暴風圈，故解除陸警，至於海上警報解除，可能要等到中午前後。

颱風米塔雖逐漸遠離，但仍挾大雨轟北台灣，氣象局針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣，苗栗縣發布大雨特報，提醒連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

颱風米塔帶來豐沛水氣，目前累積雨量前三名為，新竹縣鳥嘴山已有130.50 mm、新竹縣鳥嘴山126.00 mm、臺北市小油坑118.50 mm。

(中時電子報)