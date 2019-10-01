米塔遠離陸警解除！雨彈仍在 北台6縣市防大雨 05:582019/10/01 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔遠離陸警解除！雨彈仍在 北台6縣市防大雨 （圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今(1)日桃園以北地區及新竹山區、苗栗山區有局部大雨發生的機率。 （圖/氣象局） 中颱米塔路徑持續向北移動，清晨5時30分時，中心在基隆北北東方海面，向北移動。氣象局預報員李孟軒指出，臺灣本島已脫離暴風圈，故解除陸警，至於海上警報解除，可能要等到中午前後。 颱風米塔雖逐漸遠離，但仍挾大雨轟北台灣，氣象局針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣，苗栗縣發布大雨特報，提醒連日降雨，山區請慎防坍方、落石。 颱風米塔帶來豐沛水氣，目前累積雨量前三名為，新竹縣鳥嘴山已有130.50 mm、新竹縣鳥嘴山126.00 mm、臺北市小油坑118.50 mm。 (中時電子報) #米塔 #颱風 #大雨特報 #陸警 #海警 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 多放一天颱風假？10／1全台停班停課看這裡 - 生活 北北基不放颱風假為何被噓爆？網友神解 - 生活 北投溫泉路土石崩落塌陷 整排轎車滑落 - 生活 明天繼續放颱風假？戴立綱回應了 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。