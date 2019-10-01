中颱米塔路徑持續向北移動，氣象局清晨5時30分時已解除陸警，但颱風仍挾大雨轟北台灣。今天全台除了桃園復興區以外，1日都照常上班、上課。不過，新竹縣政府昨深夜緊急宣布，為因應尖石鄉及五峰鄉山區土石流警戒及落石崩塌阻礙交通，同時考量學校師生人身安全，1日尖石鄉玉峰國小、石磊國小、秀巒國小、新光國小停止上班、上課一天。五峰鄉桃山國小停課一天、上午停班半天。

(中時電子報)