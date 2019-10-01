@中國時報

防災兩面人！行政院長蘇貞昌昨上午到中央災害應變中心，臨時抽考各縣市視訊連線操作，與花蓮縣連線時，因縣長正與氣象局視訊無法接通，蘇苦等12分鐘後才出現影像，當場臉色鐵青「現在我要等多久？」還六度跳針詢問「有必要視訊嗎？」事後被問及新竹縣市颱風假不同調時，蘇貞昌臉色瞬間和緩：「尊重縣市首長判斷！」

國民黨總統參選人韓國瑜端出政策牛肉，由他主政的高巿府，針對招商、住宅及青年政策，昨日發出「金融三箭」，韓國瑜強調3項利多是鼓勵企業進駐高雄、繁榮在地經濟，另針對無殼蝸牛提供業界最長的40年貸款，「雄速貸」則幫助青年追夢。

前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟出馬挑戰2020年總統，遭民進黨支持者質疑分裂綠營選票，要呂「以大局為重」。呂昨反嗆藍綠撕裂台灣，「是台灣被分裂較危險？還是綠營被分裂較危險？」強調自己著眼台灣未來，呼籲2020讓政黨重新洗牌。

香港藝人何韻詩遭潑漆案，警方昨將涉案的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉和在場共犯梁太富移送台北地檢署，檢方複訊後，認為2人涉犯組織犯罪等罪嫌聲押禁見，但法院開庭後認為，胡等人雖曾開會討論如何潑漆，但不構成組織犯罪，且沒有逃亡及串證之虞，裁定胡20萬、梁10萬元交保。

@旺報

在十一閱兵發表談話前一天，中共總書記習近平昨晚在慶祝中共建政70年的招待會晚宴上致詞時強調，要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人，任何勢力都無法阻擋的。

大陸官民版製造業採購經理人指數（PMI）雙雙傳出捷報，罕見同步回溫。9月官方版製造業PMI較上月漲了0.3點，財新版PMI則是連3個月走揚，並出現較大幅的彈升，顯示大陸景氣有觸底反彈的跡象，似乎也意味著迎接喜慶的紅十月。

9月29日上午，北京長安街西延道路工程新首鋼大橋全面建成通車。西起門頭溝區石擔路、東至石景山古城大街，全長約6.5公里的長安街西延工程也隨著全線通車。如今，長安街向西延伸至門頭溝，向東延伸至城市副中心，全長達到50多公里，成為真正意義上的「百里長街」。

反送中運動持續延燒，連帶也燒出香港高房價及住房短缺的嚴重民生問題。目前香港4大地產家族中，對比新世界集團鄭家率先捐地，響應官方政策，新鴻基集團郭家表態支持，號稱香港首富的李嘉誠家族，以及持有4500萬平方英尺農地的李兆基家族，迄今未表態，成為輿論焦點。

@工商時報

台股30日雖因颱風來襲休市一天，風雨更增外資圈信心，高盛證券推測台積電合理股價一口氣拉升到340元，不只加入「3」字頭護衛隊，更獨居外資圈最高。摩根大通證券科技產業分析師楊維倫則強調，股王大立光乘著鏡頭規格升級大浪，持續受惠，給予「優於大盤」投資評等。

中美貿易戰8月時再度升級，貿易動能趨緩，廠商保守觀望依舊，全球製造業下行壓力仍在，根據台灣經濟研究院最新調查結果，8月整體製造業景氣信號值由7月的9.01分略增加0.2分至9.21分，景氣燈號已持續十個月維持在代表衰退的藍燈。

由台南市政府經濟發展局主辦「2019台南國際生技綠能展」，於30日圓滿落幕。邁入第九屆的台南國際生技綠能專業展，已經發展成為南台灣B2B、B2C並重的專業展會，今年人潮更較去年熱絡，提袋率亦較去年來得好，統計共吸引逾13,000人次進場參觀，現場成交超過3,000萬元，後續所衍生的商機可望站上一億元。

主計總處30日發布調查指出，隨著高齡化，退休人口漸增，去年工業及服務業部門（不含政府機關）退休人口連續第三年超過10萬人，而因應每位員工退休準備及健保的「非薪資報酬」也升至10.2萬元的歷年新高，顯示雇主法定勞動成本與日俱增。

(中時電子報)