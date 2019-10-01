本月1日，也就是大聯盟例行賽結束的隔日，天使隊宣布開除總教練阿斯瑪斯(Brad Asumus)！他簽有3年合約，結果只執教了短短1年。前一任總教練索西亞(Mike Scioscia)則是掌兵長達19年。天使本季72勝90敗，在索西亞任內從未慘敗至此，顯然球團認為阿斯瑪斯的表現不佳。

去年的今日，索西亞合約結束離去，總管特別助理阿斯瑪斯接任。阿斯瑪斯曾掌兵老虎4年，拿過1次分區冠軍。大聯盟官網報導，捕手出身的阿斯瑪斯雖然與球員保持良好關係，但是跟投手教練、打擊教練不睦，到時候可能必須重整教練團。

今年天使陣容不差，卓奧特(Mike Trout)繳出MVP級數據，若以勝利貢獻值(WAR)計算，卓奧特本季已經幫天使多贏了8.3場球。然而包括大谷翔平在內的傷兵過多，以及左投史卡格斯(Tyler Skaggs)暴斃的悲劇，終究擊垮了球隊。

一般認為剛離開小熊的麥登(Joe Maddon)是天使新帥的熱門人選，因為麥登過去在天使擔任過十多年的首席教練(1994-2005)，跟球隊一起拿過2002年世界大賽冠軍。麥登本人表示：「不管去哪隊，我都準備好開始贏球了。」這與天使球團大反攻的方針一致，當然做起來並不容易，天使所在的美聯西區還有太空人、運動家這兩支勁旅。

(中時電子報)