李正皓臉書。（摘自李正皓臉書）

網友留言。（摘自李正皓臉書）

國民黨草協聯盟發起人李正皓今表示，因為近期他在媒體前對國民黨總統候選人韓國瑜「多有指教」的原因，「長官」指示明日下午兩點中和區黨部將召開考紀會。有網友得知此消息，紛紛到李臉書加油打氣，還有網友稱若被黨紀處分，「這是最光榮的標章，繼續加油」！但有網友看了許多加油的留言表示，好多1450帶風向！

李正皓今在臉書發文表示，收到通知，因為近期他在媒體前對韓國瑜多有指教的原因，「長官」指示明日下午兩點中和區黨部將召開考紀會。

李正皓直言，韓國瑜民調落後是事實，一直以來他對韓國瑜的選情多有評論，但前提都是為了國民黨好，不能理解召開考紀會的理由何在？不是因為烏鴉叫，所以災難才來，而是烏鴉察覺到了災難，所以才呱呱叫提醒大家。難道趕走了烏鴉，災難就不見了嗎？

李正皓表示，至今他還是相信國民黨絕對有容納不同意見的雅量，明天會準時出席考紀會，也會如實向考紀委員反應許多藍營青年對於韓國瑜作為一個總統候選人，民調卻穩定落後的焦慮。

網友得知消息後，紛紛留言打氣，「沒辦法，年輕人都反韓厭惡韓啊…是說出心裡真心話，還是有所偏頗...只有自己心裡清楚了」、「這是最光榮的標章，繼續加油」、「你的分析很中肯，支持正皓，加油」，但也有網友表示，「什麼叫指教！？是毀滅人格！你連韓一根汗毛都比不上，還在大言不慚」、「什麼都不用說，唯有支持韓國瑜當選」、「好多1450呀」、「團結才是重點，而不是一直黑韓」！

(中時電子報)