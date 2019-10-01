錄影指證 美控加州導遊為陸竊機密 07:392019/10/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 加州北區地方法院檢察官安德森（David L. Anderson）周一宣佈，控告已歸化的56歲華裔導遊彭學華為北京竊取美國國安機密。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彭學華竊密錄影 彭學華竊密錄影 美國司法部周一公佈，一名住在北加州，已歸化美國，英文名為Edward的華裔導遊彭學華（Xuehua Peng，音譯）利用祕密雲端檔案共存平台，將美國國安機密以加密訊息傳給中方官員。 據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，美國聯邦調查局（FBI）祕密錄下彭在傳送機密訊息的畫面，並截聽了他和中國大陸國家安全部人員的交談。長達22頁的訴狀指控，56歲的彭在中國大陸國家安全部指使下，擔任外國間諜。 (中時電子報) #美國 #中國大陸 #國家安全 #加州 #導遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國銀行股 讓歐洲看不到車尾燈 11:302019/09/27 財經 王毅引數據 中美誰也離不開誰 04:092019/09/27 話題觀察 美國利益擺第一 護港恐變害港 04:092019/09/27 話題觀察 美臺食安研討會 圓滿成功 04:102019/09/27 產業特刊 台北法案 仍立基於美國利益 04:102019/09/27 政治要聞 害死誰？川普關稅戰重創美威士忌銷售 17:062019/09/28 財經 中美應簽局部協議緩脫鉤戰爭 04:102019/09/30 論壇廣場 陸企海外融資管道恐陷困境 04:102019/09/30 論壇廣場 降息風 美股債喜迎資金行情 04:102019/09/30 投資理財 永豐美國息收ETF傘型基金 迎資金行情 04:102019/10/01 產業特刊 國際熱門新聞 不是英女王！全球最有錢皇室竟是他 - 國際 錄影指證 美控加州導遊為陸竊機密 - 時事 強森恐面臨不信任案 最快本周下台 - 國際大事 - 中國時報 英相強森遭爆 對女記者伸狼爪 - 國際大事 - 中國時報 悚！母死陪葬 500年前遭活埋 男嬰出土如洋娃娃 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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