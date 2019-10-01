彭學華竊密錄影

彭學華竊密錄影

美國司法部周一公佈，一名住在北加州，已歸化美國，英文名為Edward的華裔導遊彭學華（Xuehua Peng，音譯）利用祕密雲端檔案共存平台，將美國國安機密以加密訊息傳給中方官員。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，美國聯邦調查局（FBI）祕密錄下彭在傳送機密訊息的畫面，並截聽了他和中國大陸國家安全部人員的交談。長達22頁的訴狀指控，56歲的彭在中國大陸國家安全部指使下，擔任外國間諜。

(中時電子報)