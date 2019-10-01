今年第18號颱風、中度颱風米塔快速北移，氣象局已在清晨5點半解除全部陸上颱風警報，由於米塔以時速19公里向北移動，海警預估在中午前後亦可解除。氣象局預估，降雨逐漸趨緩，但桃園以北及新竹山區、苗栗山區仍有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區須防坍方 、落石。

氣象局表示，米塔過去3小時略為增強，所幸颱風中心位置已在基隆北北東方海面，並且向北移動，台灣本島已脫離暴風圈，馬祖威脅亦已降低，但對台灣北部海面仍構成威脅。

海上警報的範圍在台灣北部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。且受到颱風及其外圍環流影響，台灣及澎湖、馬祖沿海地區易有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，尤其馬祖地區及蘭嶼、綠島仍有10至12級強陣風。

據氣象局統計，從9月29日0時至10月1日5時累積降雨較多的地方是：宜蘭縣清水533毫米，新北市火燒寮454毫米，台北市陽明山441毫米，桃園市拉拉山331毫米，花蓮縣和平林道309毫米，台中市審馬陣281毫米。風力方面，出現較大陣風地區為蘭嶼、彭佳嶼16級，鼻頭角13級，綠島12級，蘇澳、東吉島、基隆11級，花蓮、成功、梧棲、石牌10級。

大雨特報區域則為：基隆市、新北市、台北市、桃園市等4縣市全部，新竹縣山區、苗栗縣山區，一共6縣市。

氣象達人彭啟明指出，米塔在昨天最關鍵的北上過程中速度很快，持續都以每小時20至25公里直接往北，中心最接近東北角時約100公里，大約在宜蘭東方的與那國島通過。原先預期受到中央山脈拉扯可能偏西，結果僅略為西偏一些，

也因此，較強十級風暴風半徑並未碰觸到東北部陸地，颱風反而受到太平洋高壓環流帶動影響，直接快速往北，結果對台灣是相當幸運的路徑。像十級風半徑通過的彭佳嶼平均風力12級、陣風16級，如果出現在北部，會是非常嚴重的災情。

(中時 )