鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選明年總統大選，然而，郭日前展開感恩之旅，在三創舉行的活動卻成「韓黑大會」，還有郭粉社團揚言下架國民黨跟韓國瑜。針對韓國瑜如何吸郭粉？國民黨高雄市議員黃柏霖想出三招。

針對郭粉社團揚言下架國民黨跟韓國瑜，永齡基金會副執行長蔡沁瑜呼籲郭粉能理解郭台銘的想法，郭台銘一直都是中華民國派，目標仍是下架蔡政府，這種行為不要再繼續下去。蔡強調，對於郭粉的這些行為，郭台銘並不知情，對於這種不理性的行為，她也感到遺憾。據中評社報導，對於郭粉可能轉投綠或者不投，黃柏霖提出三招。

黃柏霖提及，第一，韓要用最大誠意獲得郭台銘和郭粉的認同，至少要取得對方的諒解；第二，必須訴諸高雄市政，為什麼要支持韓國瑜，這九個月高雄有什麼改變，要讓高雄市民和台灣民眾相信交給韓國瑜會更好。最後，黃認為選舉就是靠氣勢，2016選舉為什麼國民黨一面倒，就是因為大家知道不會贏，就不出來投票，所以怎麼努力讓更多人相信，把台灣交給這組人就會更好，這就要靠韓國瑜去努力去論述。

(中時電子報)