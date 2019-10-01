〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店面積雖不大，仍規畫有酒窖與侍酒師，提供以酒佐餐服務。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店的套餐13道菜＋甜點，訂價1500元，可以吃到用松葉蟹肉作的料理，非常超值。（圖／姚舜）

1500元的鐵板料理套餐享受13道菜式，內容有日本德島和牛、松葉蟹、喜知次魚、加拿大鴨肝、伊比利豬肋條，以及廣島牡蠣，外帶一個甜點〈鹹蛋起司蛋糕〉。這個價位與這樣的內容，在食饕或吃貨眼中，不只是「划算」， 而是「超值到爆」。熟門熟路、知味識途的台北吃家也泰半知道，台北外食餐飲市場，大概也只有初魚日本料理連鎖才如此「敢給」。

是的！就是在網路上被不少食客稱為「超值到沒人性」的〈初魚〉！繼今年7月搶進台北晶華酒店地下二樓麗晶精品開設〈初魚料亭．晶華〉旗艦店後，初魚日料餐飲連鎖旗下鐵板燒品牌〈初魚料亭．鐵板燒〉亦再搶進台北市信義區新光A9館開設〈初魚料亭．鐵板燒〉，新餐廳並於今（10／1）日正式開賣。這是初魚日料體系走出台北市泰順街後，開出的第二家百貨店，挾超高CP值的定位，預料也將會像專攻握壽司的〈初魚料亭〉般，成為食饕與吃貨爭逐「平價精品美食」的新去處。

初魚日料連鎖體系以街邊小店起家，從2015年開設第一家8坪小店迄今，如今旗下餐飲品牌有〈初魚料亭〉、〈初魚屋台〉」、〈初魚料亭．鐵板板〉，以及〈初魚料亭 SHABU SHABU〉，且無論景氣好壞，每家店、每種業態，都終年食客盈門。

初魚日料連鎖體系的成功之道就在「超值」。在台北市泰順街的〈初魚料亭〉，當年以Omakase無菜單方式供餐 ，用台灣現流海鮮作生魚片和握壽司，每人13道菜只要價500元。如今全部採日本進口海鮮食材，在泰順街13道菜1100元、去年底和今年中陸續在新光A9與麗晶精品開〈初魚料亭〉分店，因租金成本和裝潢升級，13道菜1500元，對很多食饕而言還是很超值。兩家店在所在賣場，都是坪效最高的餐飲品牌。

如今〈初魚料亭．鐵板燒〉繼〈初魚料亭〉之後，也搶進信義區新光三越A9館，店不大，兩間包廂，一圓一長，共可接待約23位客人，定位依舊是「平價精品美味」，最大的特色賣點仍是超值。

初魚日料連鎖體系所以能以相對便宜的價位，供應以日本進口海陸食材烹調料理的菜餚，關鍵是公司店數多，所以在日本直接開設貿易公司，並由自家駐日代表去市場拍賣採購進貨，少了中間商的剝削，可將省下的成本反映在訂價上。

「套餐保證吃得到新鮮的魚、蝦、蟹、貝和日本和牛」，初魚日料連鎖創辦人「小朱師父」朱霆理談經營理念向來簡單直白，不會刻意故弄炫虛的講什麼要讀過EMBA才會懂的大道理。他說，〈初魚料亭．鐵板燒〉來到了美食一級戰區台北信義區，不只主打食材新鮮且多數進口，最重要要的是套餐中一定會有魚、蝦、蟹、貝和日本和牛。

另外，為了傳遞與傳統鐵板有別的食趣，〈初魚料亭．鐵板燒〉新光A9店的大廚不只在鐵板檯上煎、炒，也會利用鐵板檯結合烹具器材，「蒸」、「煮」、「焗」、「燜」或「煙燻」不同食材。同時，大廚並設計了諸如：薑汁燒醬、昆布漬海苔醬、紫蘇梅醬、酒粕味噌、素味噌，以及胡麻醬等各式醬料，依食材菜式不同賦味或提味。

時下以高檔定位並採板前料理的壽司、割烹、燒肉名店，正式料理前都會有「秀菜」儀式，〈初魚料亭．鐵板燒〉也不例外，新店開幕第一波套餐所用的食材就讓食饕見獵心喜，舉凡：來自日本的松葉蟹、廣島牡蠣、喜知次魚，或是伊比利豬、加拿大鴨肝和德島和牛，都在菜單中。

朱霆理說，初魚系列餐廳用的日本和牛，包括德島阿波牛、兵庫的姬路牛與北海道或岩手縣的和牛，他並要求日本的拍賣員要到各地尋找母牛。朱霆理表示，初魚「非母牛不用」，是因為公牛即便閹過，肉質裡多少還會有因費洛蒙產生的氣味，母牛則不會有這種氣味，肉質更香更甜。

除了海陸食材高檔，〈初魚料亭．鐵板燒〉套餐中的菜式也都力求精緻呈現。如前菜〈香煎胡麻豆腐〉的胡麻豆腐是用豆漿和胡麻醬在銅鍋內不停攪拌40分鐘，使之完全融合後再塑形，烹調時以鐵板香煎使表層呈金黃色，吃食口感表層似油豆腐，內裡則如白子般柔滑細緻，非常好吃。

又如餐後甜點〈鹹蛋黃起司蛋糕〉，這是初魚日料連鎖體系的招牌甜點，蛋糕呈盤上桌時形色切成長方形的〈玉子燒〉，入口鹹香中有甘甜，且帶有濃郁起司味，是別處吃不到的獨家經典。

新光A9館的〈初魚鐵板燒〉的長形鐵板檯，可供10位客人在板前享用鐵板料理。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉雖主攻超值，但店裝、餐具器皿和服務都不馬虎，不少器皿是日本進口。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉的調味醬料很多樣，並依不同食材特性賦味增鮮，提供更多吃食享受與食趣。（圖／姚舜）

〈鹹蛋黃起司蛋糕〉是初魚目料連鎖獨步業界的創意甜點，在〈初魚料亭 鐵板燒〉亦可嘗到。（圖／姚舜）

除海陸食材講究，〈初魚鐵板燒〉插旗台北信義區新光A9館，連時蔬用料亦不含糊。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店套餐的開胃小食〈紫蘇番茄〉，精緻小缽內還襯了日本水雲醋提味。（圖／姚舜）

別小看這一盤炒菜，這是〈初魚鐵板燒〉新光A9店的〈鐵板炒伊比利豬肋條〉。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店的鐵板煎魚，提味醬汁是用靜岡漬昆布和蛋霜調製。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店1500元套餐中的魚料理，主攻油脂豐富的喜知次與紅喉。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉的〈鐵板香煎鐵板胡麻豆腐〉，表皮口感似油豆腐，內裡質地稠滑細緻且味道濃郁。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店套餐中的〈胡麻豆腐〉，是在鐵板上香煎使表層呈金黃色。（圖／姚舜）

在〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店，青龍蝦是先在鐵板上蒸熟後舖上日本赤味 噌醬，再以噴槍炙燒。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店1500元套餐，吃得到松葉蟹、德島和牛肋眼、青龍蝦、加拿大鴨肝、日本喜知次，還有用醃漬日式白昆布提味的〈香煎廣島牡蠣〉。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店的〈香煎德島和牛〉，可直接吃食，也可以搭配煎蛋填入泡芙內作餡，當「迷你頂級漢堡」享用。（圖／姚舜）

日本德島和牛肋眼的油脂豐厚，在鐵板檯上香煎即可聞到誘人的「和牛香」。（圖／姚舜）

〈初魚料亭〉所有門市都可以嘗到日本德島和牛，且一律都是油花分布細緻且沒有雜味的母牛，〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店也不例外。(圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店的〈鐵板香煎鴨肝〉，是以清酒與白味噌調製的醬汁提味。（圖／姚舜）

〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店食材用料不含糊，除日本進口的松葉蟹、大平洋青龍蝦外，主廚也會以加拿大進口鴨肝（右）入菜。(圖／姚舜）

初魚鐵板燒〉信義新天地A9店大大廚將松葉蟹腳肉蒸熟後拆出，搭配清蒸澎湖絲瓜、筊白筍和大香菇一起呈盤，並用辣味胡麻醬提味。（圖／姚舜）

在〈初魚鐵板燒〉信義新天地A9店品味松葉蟹，蟹腳肉是在鐵板上先蒸熟後再拆出，搭配蒸時蔬一起呈盤。（圖／姚舜）

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