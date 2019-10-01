曾是世界排名第一的撞球「漂亮寶貝」陳純甄，與藝人柯雅馨爆出女女戀及財務糾紛後，如今已轉往大陸開創副業， 幾乎銷聲匿跡的她， 突然在臉書PO文：「我們的祖祖輩輩都是中國人」，接著怒斥香港青年該自省，引起網友議論。

陳純甄最近往返台灣、大陸兩地，發現許多香港人來台遊行訴求，但在看完媒體報導及評論後，難掩怒火痛批：「某些極端主義的香港青年一直咄咄逼人，非要所有人認同其觀點，不然就出口傷人，甚至言詞很兇惡」，接著呼籲香港青年先反省自身行為，是否能夠得得到所有人尊重，接著不諱言表示撇開政治立場不談，「我們的祖祖輩輩都是中國人」，還懷抱希望直言：「相信很快會看到美好的曙光」。

不過此篇PO文一出，立刻引起部份網友砲轟，認為陳純甄在大陸開創副業，難怪要狂酸香港，謾罵留言立刻灌爆陳純甄臉書，也讓她立刻將原文刪除，避免再引起紛爭。

(中時電子報)