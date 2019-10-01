台中暗竄惡火！梧棲區1日凌晨一棟透天厝民宅起火，消防人員當場救援，在2樓後側房間發現67歲周姓女子昏迷，救出時已無生命徵象，緊急送童綜合後仍不治，起火點疑為1樓廚房，詳細原因仍待火調人員調查。

台中市消防局表示，1日凌晨零時許獲報指，梧棲區台灣大道9段有住家發生火災，冒出大量濃煙急需協助搶救。

消防局出勤分隊、車輛及人員：第四大隊、梧棲、清水及沙鹿等分隊，共計出動各式消防車13輛、救護車1輛、人員43名，由梧棲分隊小隊長林建成帶隊前往搶救，第四大隊副大隊長朱錦源到場指揮。

消防人員到場後，發現為4層樓RC建築物，已有火舌竄出，隨即佈署水線搶救，經入內搶救、搜索時，於2樓後側房間發現周姓女性傷者，意識不清，救出後已無生命跡象，由救護車緊急送往梧棲童綜合醫院救治。

消防局指出，火勢經人員搶救後撲滅，1樓廚房設備及裝潢燒燬，經查1樓做為某社團法人協會櫃台使用、後方為廚房，疑為廚房處起火，詳細原因仍待火調人員調查。

(中時 )